وزير رئاسة مجلس الوزراء: ملتقى الاستثمار المالي يخدم الخطط الاقتصادية

أكد أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء أهمية ملتقى الاستثمار المالي الثاني واتساقه مع جهود الدولة الرامية إلى الإصلاح الاقتصادي والمالي وذلك عبر البرنامج التركيزي الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء ، موضحا – حسب سونا – أن تناول المؤتمر لدور شركات المساهمة العامة سوف يخدم الخطط الاقتصادية عبر توسيع وتعزيز المشاركة الجماعية في الإنتاج والتمويل فضلا عن دعمه لعملية الابتكار والتجديد في الأسواق المالية بتوفير منتجات ذات جودة وربحية عالية وذلك من خلال الإدارة الرشيدة التي تستخدم المنهج العلمي الذي يحقق الكفاءة والفعالية والمعايير الدولية والحوكمه في المؤسسات المالية بما يعزز التطور المستمر والمستدام في المؤسسات المالية.

جاء ذلك خلال مخاطبته ملتقي الاستثمار المالي الثاني تحت شعار(منتجات ماليه جديدة مبتكرة لدعم الحلول الاقتصادية ) وذلك بالتعاون مع مركز دراسات المستقبل وبحضور وزير الدولة بمجلس الوزراء الأستاذ طارق حاج على وسفير المملكة العربية السعودية لدى السودان وعدد من الخبراء والمهتمين في مجال العمل الاقتصادي.

من جانبه قال الأستاذ الطيب حسن بدوي مدير مركز دراسات المستقبل أن الملتقي يهدف الي تحفيز وتشجيع قيام شركات مساهمة عامة وتكوين صناديق ومحافظ استثمارية وتحقيق مايتناوله الاقتصاديون بأن السوق المالي هو المرآة الحقيقية للاقتصاد السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)