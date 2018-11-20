أم تشكو معلمة روضة تطلب من الأطفال الرضاعة منها

كشف مصدر موثوق وناشط في مجال حقوق المرأة والطفل عن شكوى تقدمت بها احدى امهات الاطفال باحد رياض الاطفال تدعي تعرض طفلها لاستغلال ذو طابع جنسي من قبل معلمة الروضة التي يلتحق بها موضحة بان المعلمة ظلت تطلب من طفلها ان يرضع منها مؤكدة بان الطفل يقول بان معلمة الروضة (ما عندها لبن) حسب تعبيرها.

وفي ذات السياق كشف المصدر عن بلاغا أمام محكمة الاسرة والطفل من المنتظر ان تعقد جلسته في الثلاثين من نوفمبر الجاري من فتاة هربت من ذويها من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور بعد ان تعرضت لحالة تزويج بالاكراه موضحة بان الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عاما قد تم تقييدها على شجرة وتهديدها بالقتل لاجبارها على عقد الزواج ثم طردها من المنزل بعد اصراراها على رفض الزواج لتأتي الى الخرطوم حيث سجلت بلاغا بالحادثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)