بنات غرب كردفان يحصدن ذهب (بشيش) بشمال كردفان وتفوق ملحوظ لبابنوسة في مهرجان المرأة

حصدت ولاية غرب كردفان اغلب الجوائز الكبرى التي رصدتها ادرارة مهرجان بشيش للمسرح التفاعلي الذي اختتمت ففعالياته يوم الاحد 18نوفمبر بمدينة الابيض حاضرة شمال كردفان على مسرح عروس الرمال بعد منافسات عديدة بين الفرق المسرحية المشاركة من عدد من الولايات .

هذا وقد نالت الفنانتان الممثلتان زهراء محمدين وعائشة سر الختم من فرقة الشمس المشرقة المسرحية من مدينة المجلد بولاية غرب كردفان الجائزة الاولى مشاركة لأفضل تمثيل نساء عن دوريهما في مسرحية (ام كاترنا) بينما نالت الجائزة الثانية للتمثيل نساء الممثلة انعام ابكر هارون من النيل الابيض مشاركة مع الممثلة ايمان حسن عبد الله من ولابية الخرطوم .

وفي السياق كشفت نتيجة المسابقة التنافسية عن تفوق الفرق المشاركة من ولاية غرب كردفان حيث نال الممثل يعقوب حمدان جائزة افضل ممثل اول رجال من بابنوسة مناصفة مع الممثل محمد حمزة من مدينة المجلد كما نال الممثل علي حماد من بابنوسة جائزة افضل ممثل ثاني مناصفة مع عوض بعباش من الخرطوم كما نال الممثل هاشم ادم علي جائزة افضل ميسر أول من مدينة بابنوسة مناصفة مع الممثل منصور على العبيد من النيل الابيض كما احرزت ولاية غرب كردفان الجائزة الكبرى للمهرجان نالتها مسرحية السيسبانة من مدينة بابنوسة.

يذكر ان جائزة افضل تأليف نالها المسرحي زهير حسن احمد عن مسرحية حكايات بنات من ولاية الخرطوم ونال المخرج منصور علي العبيد جائزة افضل مخرج من ولاية النيل الابيض عن مسرحيته يا زول اقيف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)