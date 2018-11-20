نتنياهو: لن نوقّع على الميثاق العالمي للهجرة

الخليج 365 فريق التحرير

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنّ إسرائيل لن توقّع على الميثاق العالمي للهجرة.

وقال نتنياهو في تصريح مكتوب، أنّه أوعز لوزارة الخارجية بالإعلان أن إسرائيل لن تشارك ولن توقّع على الاتفاق العالمي لتسهيل وتنظيم الهجرة، مضيفًا أن إسرائيل ستلتزم بحماية حدودها من المتسللين غير الشرعيين، وفق قوله.

وتجدر الإشارة إلى أنّ دولة الاحتلال تُشجّع هجرة اليهود في العالم إليها، ولكنّها تمنع اللاجئين من العودة إلى أراضيهم وديارهم. وتقوم بإبعاد آلاف المتسللين الأفارقة الذين دخلوها في السنوات الأخيرة.

ومن المفترض أن يتم التصديق رسميًا على الميثاق العالمي للهجرة في مؤتمر دولي يُعقد في المغرب منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويشتمل الميثاق على سلسلة من المبادئ بينها الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية، كما يحوي فهرسًا للإجراءات لمساعدة الدول على التصدي للهجرات في مستوى تحسين الإعلام وإجراءات لتحسين إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.