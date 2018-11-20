إصابة إسرائيلي طعنًا جنوب القدس

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الخليج 365 | فريق التحرير
أصيب مستوطن إسرائيليّ في وجهه، اليوم الثلاثاء، إثر عملية طعن نفذها شاب، قرب مستوطنة "غيلو" جنوب القدس المحتلة.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن مستوطنًا يبلغ من العمر (35 عامًا)، أصيب بجروح طفيفة في وجهه، في منطقة مفترق الولجة القريب من المستوطنة.
وأشار الإعلام العبري إلى أن منفذ الطعن انسحب من المكان، فيما يجري جيش الاحتلال أعمال تمشيط في المنطقة.
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