كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملك سلمان يدشن عددا من المشروعات التنموية في تبوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ووضع حجر الأساس، اليوم الثلاثاء، لعدد من المشاريع الاقتصادية والتنموية في منطقة تبوك شمال غربي السعودية.
وقال أمير تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في كلمة له بمناسبة زيارة العاهل السعودي وولي عهده محمد بن سلمان إلى المنطقة "بلغ عدد المشروعات الجديدة لعدد من الوزارات والهيئات، 151 مشروعا، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 11.8 مليار ريال "3.2 مليار دولار أمريكي"، إضافة إلى المشاريع التي يقوم بها صندوق الاستثمار على ساحل البحر الأحمر".
ومن المقرر أن يفتتح العاهل السعودي، يوم الخميس المقبل، مشروع "وعد الشمال" الاقتصادي في محافظة طريف بـ "منطقة الحدود الشمالية"، بتكلفة نحو 22.7 مليار دولار أمريكي. #فيديو 🎥 | لحظة وصول #خادم_الحرمين_الشريفين إلى قصر #تبوك، لتدشين عدد من المشروعات التنموية في المنطقة.#عكاظ #الملك_يدشن_مشاريع_تبوكhttps://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/VbZzxXLuGl
#فيديو 🎥 | لحظة وصول #خادم_الحرمين_الشريفين إلى قصر #تبوك، لتدشين عدد من المشروعات التنموية في المنطقة.#عكاظ #الملك_يدشن_مشاريع_تبوكhttps://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/VbZzxXLuGl— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) November 20, 2018
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