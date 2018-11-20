كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملك سلمان يدشن عددا من المشروعات التنموية في تبوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ووضع حجر الأساس، اليوم الثلاثاء، لعدد من المشاريع الاقتصادية والتنموية في منطقة تبوك شمال غربي السعودية.

وقال أمير تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في كلمة له بمناسبة زيارة العاهل السعودي وولي عهده محمد بن سلمان إلى المنطقة "بلغ عدد المشروعات الجديدة لعدد من الوزارات والهيئات، 151 مشروعا، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 11.8 مليار ريال "3.2 مليار دولار أمريكي"، إضافة إلى المشاريع التي يقوم بها صندوق الاستثمار على ساحل البحر الأحمر".