كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في انفجار بالقرب من قاعة أفراح في العاصمة الأفغانية كابول. ذكرت ذلك النبأ العاجل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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