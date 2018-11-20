كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي يبحث مع رئيس وزرائه نتائج جولته الإقليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، نتائج جولته الاقليمية الأخيرة التي شملت عددا من الدول.

وجاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في (قصر السلام) بالعاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء.

وأطلع رئيسُ الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء على نتائج زياراته الأخيرة لدول الكويت والامارات والأردن وإيران والسعودية، مؤكدا رغبة كبيرة من الدول، التي زارها في تعزيز وتطوير العلاقات مع العراق.

وأشار إلى أن دول المنطقة والجوار ابدت ارتياحها للانتصارات، التي حققها العراق ضد عصابات "داعش" الإرهابية واستمراره بملاحقة خلاياه، مبينا أنه أشار خلال زياراته إلى أن ما حققه العراق من انتصارات هي للمنطقة والعالم ويجب المحافظة عليه عبر تضافر الجهود.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، علي أهمية جولة سيادة رئيس الجمهورية الاقليمية، مؤكدا التنسيق المتواصل والتكامل بين السلطات الثلاث لرفع مستوى العلاقات مع دول المنطقة والعالم.

يذكر أن وفداً حكومياً عاليَ المستوى من وزراء الخارجية والصناعة ومحافظين كان قد رافق رئيس الجمهورية بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء في زيارته الأخيرة، تجسيدا لحالة التنسيق والتكامل في عمل الدولة وتنفيذ البرنامج الحكومي، والتأكيد على الأهمية المحورية للعراق ودوره الفاعل في استقرار المنطقة كونه ساحة تلاقي المصالح المشتركة.

كما تم خلال اللقاء استعراض الجهود لاستكمال الكابينة الوزارية والانتهاء منها وحشد الجهود من أجل دعم الحكومة.