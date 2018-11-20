انطلاق محاكمة فناني “ساحة مارشال”.. ومصدر مسؤول: لا علاقة لاعتقالهما بالموسيقى!

كشف مصدر مسؤول لموقع “اليوم24″، أن اعتقال بدر معتز ومهدي عشطاوي، الشابين الموسيقيين اللذان يمارسان هوايتهما على مستوى ساحة الأمم المتحدة وسط الدار البيضاء، لا علاقة له بالموسيقى، وإنما بسبب تعنيفهما لعون سلطة “مقدم”.

وأوضح مصدر مسؤول في حديثه مع الموقع، أن المتابعة تتعلق بضرب المسؤول الذي تقدم بشهادة طبية، وقرر متابعتهما قضائيا.

وأضاف المتحدث ذاته، أن السلطات تعمل حاليا على وضع حل لمشكل استغلال الفضاء العمومي، في ساحة الأمم المتحدة، سواء من الموسيقيين أو الباعة الجائلين الذين يبيعون المأكولات الخفيفة وبعض الملابس النسائية.

وكما نشرنا في خبر أمس الاثنين، يواجه الشابان أحكاما بالسجن تصل إلى 5 سنوات.

المحامي يوسف الشهبي، قال في حديث مع “اليوم24″، إن الأحداث تعود إلى الأسبوع الماضي، حيث إن عناصر من القوات المساعدة أرادوا حجز الآلات الموسيقية للشابين، تنفيذا لقرار السلطات المحلية، لكن الشابين رفضا حجز الأدوات الموسيقية، ودخلا في شنآن مع عناصر القوات المساعدة انتهى بالقبض عليهما وتقديمهما في حالة اعتقال.

وأضاف الشهبي، في حديثه مع الموقع، أنه تم تحديد أولى جلسات الحكم، الخميس المقبل، في محكمة عين السبع.

وأصدر والي جهة الدار البيضاء-سطات عبد الكبير زهود، في أكتوبر الماضي، قرارا بمنع الموسيقيين على مستوى ساحة مارشال، والأمم المتحدة، وذلك بعد شكايات تقدم بها عدد من السكان، الذين عبروا عن انزعاجهم من استخدام المكبرات الصوتية من قبل الموسيقيين.

وانتشر هاشتاغ “Freelfee” و”الفن فالشارع ماشي جريمة”، على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب عدد من الرواد بالإفراج عن الفنانين، واعتقال الإرهابيين.