للراغبين في الاستفادة من رحلات “البراق” المجانية.. هذه شروط ONCF لتوزيع 41 ألف تذكرة

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن طريقة استفادة المغاربة من مجانية ركوب “البراق” خلال ثلاث أيام ابتداء من الإثنين المقبل.

وقال المكتب إنه ابتداء من يوم الجمعة المقبل، يمكن للراغبين في ركوب البراق خلال الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع المقبل، طلب تذاكرهم من خلال الاتصال بالرقم الهاتفي 2255، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وسيتعن على المسافرين طلب تذاكرهم مرة واحدة ذهابا أو ذهابا وإيابا، ويلزمهم الإدلاء بالإسم ورقم البطاقة الوطنية ورقم الهاتف ومع تحديد ساعة السفر، على أساس التوصل بتذاكرهم عن طريق البريد الإلكتروني حسب المقاعد المحددة.

وستنظم يوميا 13 رحلة ذهاب و13 رحلة إياب، وسيسافر خلال كل رحلة 533 شخصا، ليصل مجموع التذاكر المجانية خلال الأيم الثلاثة 41 ألف و574.

وكان المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع الخليع، كشف عن أن القطار فائق السرعة “البراق” سيدخل حيز التشغيل التجاري قبل متم الشهر الجاري.

وقال الخليع في تصريح صحفي عقب إطلاق الملك مشاريع جديدة ترتبط بالقطاع الفائق السرعة، إن دخول “البراق” حيز التشغيل التجاري، سيكون مسبوقا بتخصيص ثلاثة أيام لركوبه بالمجان، لتمكين مختلف شرائح المجتمع من اكتشاف القطار فائق السرعة.