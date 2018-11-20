أسماء لمنور: الفن ليس جريمة.. وفن الشارع راسخ في ثقافتنا منذ المواسم والحلقة

انضمت الفنانة المغربية أسماء لمنور لحملة “فن الشارع ماشي جريمة”، بعد اعتقال شابين في الدار البيضاء.
وكتبت أسماء لمنور تدوينة على صفحاتها الخاصة، وقالت “ظاهرة الفن في الشارع وبعض الساحات العمومية من قبل فنانين موهوبين شباب، من أجل الترفيه على المارة وأيضا فرصة لشباب موهوب ليعبر عن موهبته ويشاركها مع الآخرين في ظل ندرة مسارح القرب والمعاهد الموسيقية”.
وأضافت الفنانة :”لهذا أدعو السلطات لتقنين فن الشارع، فهو راسخ في ثقافتنا المغربية منذ (المواسم والحلقة والأسواق الأسبوعية)، كما نراه في أزقة أوروبا ونستمتع به كمظهر حضاري مقنن يتمتع المساهمون فيه بكل حقوق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية (les intermittents du spectacle)”.
ووجت أسماء حديثها للسلطات المعنية :”احتضنوا هؤلاء الشباب وقننوا هذه التعبيرات الفنية كفرض احترام سقف الديسيبيل ومواقيت عروضهم إذا كانت الساحات قريبة من الساكنة عوض المنع وشكرا”.
وتعد لمنور أول فنانة مغربية تنخرط في الحملة التي تم اطلاقها بعد اعتقال فنانين موسيقيين في ساحة مارشال في الدار البيضاء.
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