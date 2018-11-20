برشلونة يبدأ تحركاته مبكرا..”ميركاتو” ساخن بين أندية “الليغا”

مفاجاة جديدة كشفت عنها صحيفة “دا صن”، بخصوص اهتمام النادي الكتالوني بخدمات اللاعب لوكا يوفيتش، النجم الصاعد في صفوف نادي اينتراخت فرانكفورت.
المصدر ذاته، قال إن اللاعب الصربي موافق على الانتقال للنادي الكتالوني، بالرغم من أن أندية عديدة عبرت عن رغبتها في الاستفادة من خدماته بالفترة الأخيرة، بعد الرفع من أهدافه الشخصية إلى11 منذ بداية الموسم الرياضي الجاري.
وكان الغريم ريال مدريد، بدوره قد بدأ تحركاته من أجل خطف لاعبين من الدوري الانجليزي، وتحديدا من صفوف توتنهام، من أجل تعويض رحيل “الدون”، وإعطاء نفس جديد للخط الهجومي بعد تراجع أداء غاريث بيل.
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