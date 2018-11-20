ترقب لإطلاق المغرب بعد ساعات للقمر الصناعي “محمد الساس ب”

يترقب المغاربة ودول الجوار أساسا، إطلاق قمر اصطناعي جديد يحمل اسم “محمد السادس-ب”، وذلك في الساعات القليلة المقبلة.

وسيتم إطلاق القمر الصناعي الجديد، من مركز “كورو” للفضاء، بقاعدة كويانا الفرنسية، وسيكون مخصصا لمراقبة الأرض، وفق ما أعلنت عنه شركة “إريان سبايس”.

وقالت الشركة الرائدة في الفضاء، إن العملية ستستغرق 55 دقيقة، انطلاقا من الإقلاع إلى حين انفصال القمر الاصطناعي.

وستتم العملية بعد منتصف الليلة المقبلة، وذلك على الساعة الثانية و 42 دقيقة صباحاً.

وحسب “إريان سبايس” دائما، ستتم عملية قيادة القمر الصناعي من المغرب، وسيكون بإمكانه التقاط صور تصل جودتها إلى 70 سم.

ويزن القمر الصماعي 1110 كيلوغراما، وسيكون قادرا على إدارة موارد الغابات ومراقبتها والتحكم في الحرائق، والتنقيب عن المياه الجوفية والتوسع الحضري، وسيمكن أيضا من تطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية.

وكان المغرب أطلق قبل سنة، القمر الاصطناعي المغربي الأول للمراقبة “محمد السادس (أ)”، المعروف باسم “MN35-13، إلى الفضاء، انطلاقا من قاعدة كورو التابعة لمنطقة جويانا الفرنسية.

وجاء إطلاق القمر الصناعي الأول، بهدف تعزيز القدرات العسكرية والأمنية والاستخباراتية والاستطلاعية للمملكة.