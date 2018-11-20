تكريم إبراهيم نصرالله | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأربعاء، 05/ 12/ 2018 الزمان: 18:00 المكان: دار النمر للفن والثقافة، بيروت. تكرّم مؤسسة التعاون - لبنان ودار النمر للفن والثقافة الكاتب الفلسطيني إبراهيم نصرالله، في لقاء حول سلسلة رواياته "الملهاة الفلسطينية". تدير اللقاء د. غادة صبيح. الكاتب إبراهيم نصر الله فلسطينيّ ولد في عمّان عام 1954، لأب وأم هُجّرا في النكبة عام 1948، عاش في مخيم الوحدات في الأردن. عمل معلّمًا في المملكة العربية السعودية، قم انتقل للعمل الصحافي والثقافي. له 15 ديوانًا شعريًا و18 رواية من ضمنها مشروعه الروائي "الملهاة الفلسطينية" المكون من تسع روايات تغطي 250 عامًا من تاريخ فلسطين الحديث. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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