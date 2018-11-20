عروض أفلام قصيرة | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الثلاثاء، 04/ 12/ 2018

الساعة: 19:00

المكان: دار النمر للفن والثقافة، بيروت.

تستضيف دار النمر للفن والثقافة في بيروت ثلاثة عروض لأفلام قصيرة ضمن فعاليات ثلاثاء الأفلام.

موج ٩٨ للمخرج إيلي داغر

عمر مخذول من حياته في بيروت المنقسمة طائفياً. يقوده حس الاستكشاف إلى أعماق المدينة، حيث يجد نفسه في غمرة عالم قريب جداً لكن معزول عن واقعه. في النهاية، يجد عمر نفسه يكافح من أجل الحفاظ على الروابط التي تترجم شعوره بالوطن

صمت للمخرج شادي عون

هنا مدينة غبرا. هنا الصمت يسود الفضاء في كل وقت ونفحات الحياة مستحيلة، فالموت دوماً بالمرصاد. "صمت" نبذة عن مجتمعٍ طاغٍ ومختل، يدفع ببعض من المتمردين فيه إلى الرقص على شفير الهاوية

ثم قالوا: أنت لاجئ ليعقوب بوسال وبرسيس لوف

يخبر الفيلم قصة فادي، وهو مدرس مسرح يعيش في مخيم الدهيشة للاجئين. يعلم فادي طلابه الصغار المقاومة السلمية ويساعدهم على الإحاطة بإرثهم الفلسطيني. لكن عندما يتلاشى الخط الفاصل بين العنف واللاعنف، تبرز أسئلة وجودية وحساسة لتصعب معرفة ما يجب تدريسه للجيل القادم من فلسطينيي الضفة الغربية.

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