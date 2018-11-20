عرض فيلم ستائر العتمة | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الخميس، 22/ 11/ 2018
الزمن: 11:00
المكان: جامعة بيرزيت
عرض فيلم "ستائر العتمة" المبنيّ على رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب وليد الهودلي.
يقدّم الفيلم قصة "عامر"؛ أحد الأسرى الفلسطينيين الذي اعتُقل بعد تنفيذه عملية فدائية مع مجموعة من المقاومين، لكنه رفض الاعتراف. تعكس مشاهد الفيلم أساليب التعذيب النفسية والجسدية وغرف العملاء، في سجون الاحتلال.
رواية ستائر العتمة كتب في سجن عسقلان وهُرّبت عام 2001، وأخفيت لعام كامل قبل أن تبدأ طباعتها ثم نشرها .
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