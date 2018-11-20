مصرع 35 سعوديًا وإخلاء 4038 خلال شهر جراء السيول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 35 شخصًا مصارعهم في السعودية وتم إخلاء 4038 آخرين، جراء سيول ضربت البلاد خلال نحو شهر، وفقًا للسلطات الرسمية، وفق ما جاء في بيان للدفاع المدني السعودي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، اليوم الثلاثاء.

وقالت مديرية الدفاع المدني السعودي، إن 35 شخصا لقوا مصارعهم جراء السيول، في 11 منطقة، خلال نحو شهر، وسقط أكبر عدد من الضحايا في منطقة مكة المكرمة (غرب) بواقع 11 قتيلا؛ لأسباب مختلفة، بينها انجراف السيول وغرق داخل مستنقعات مائية والعواصف والأمطار.

وأضافت أنه تم إنقاذ 2517 شخصا، في 13 منطقة، بينهم 384 من الرياض (وسط)، خلال الفترة الزمنية ذاتها.

كما تم إخلاء 4038 شخصا من 7 مناطق أكبرها في الجوف (شمال غرب) وتم إيواء 2536 شخصا.