شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحتج على تصريحات ترامب والان نبدء بالتفاصيل

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى إسلام آباد للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة ضد باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن وكيلة وزارة الخارجية تهمينة جنجوعة سلمت القائم بالأعمال الأمريكي بول جونز احتجاجاً قوياً على ما وصفته إسلام آباد بالمزاعم التي لا أساس لها من الصحة ولا مبرر لها ضد باكستان.

وأكدت المسؤولة الباكستانية أن باكستان قدمت تضحيات كبيرة في الحرب ضد الإرهاب، وأدت دوراً مهماً في تطهير المنطقة من الإرهاب، مشيرة إلى أنه يجب على الولايات المتحدة بأن لا تنسى أن القضاء على تنظيم القاعدة وقيادة هذا التنظيم لم يتكلل بالنجاح بدون تعاون باكستان.

وكان ترامب قد قال في تصريح صحفي إن باكستان لا تفعل أي شيء للولايات المتحدة على الرغم من تلقيها مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات، مشيراً إلى أن السلطات الباكستانية كانت على علم بمكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل أن تقتله القوات الأمريكية في مداهمة بباكستان عام 2011.