عشرات القتلى بتفجير أمام قاعة تستضيف احتفالات بالمولد النبوي في كابل

الخليج 365/ بغدادأعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة عشرات الآخرين جراء انفجار وقع اليوم الثلاثاء أمام قاعة أفراح في كابل كانت تستضيف احتفالات بمناسبة المولد النبوي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانيش، في تصريحات صحفية، إن الانفجار وقع أمام صالة في قاعدة الأعراس "أورانوس" كانت تستضيف احتفالات بمناسبة عيد المولد النبوي، مرجحا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لوجود كثير من المصابين في حالات حرجة.



وذكرت وزارة الصحة أن عدد الضحايا وصل حتى هذه اللحظة إلى 40 قتيلا و80 جريحا.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابل، بصير مجاهد، هذه المعطيات، مضيفا أن الانفجار نفذه انتحاري والفرق الأمنية متواجدة حاليا في المكان.

