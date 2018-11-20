هزة ارضية بقوة 4 درجات تضرب غرب ايران

الخليج 365/ بغدادضربت هزة ارضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، مدينة تازه آباد في محافظة كرمانشاه غرب ايران.

واعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة الارضية وقعت عند الساعة الثانية و 7 دقائق من فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (العاشرة و 37 دقيقة مساء الاثنين بتوقيت غرينتش) على بعد 19 كيلومترا من مدينة تازه آباد و 27 كيلومترا من مدينة سربل ذهاب.



ووقعت الهزة الارضية في عمق 8 كيلومترات من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.57 والطول الشرقي 46.12 درجة.