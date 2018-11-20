انت الان تتابع بعد إعلان أرباحه.. بايرن ميونخ الأغنى في ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد علي مبروك ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٥ م

فى سابقة لم تحدث لأي ناد فى ألمانيا، حقق نادي بايرن ميونيخ أرباحًا قياسية وصلت إلى 657.4 مليون يورو عن العام المنصرم 2018-2017، بنسبة تزيد إلى 7% عن موسم 2017-2016، وجاء الإعلان الرسمي عن حجم الأرباح اليوم الثلاثاء عبر بيان على الموقع الإلكتروني للنادي البافاري، وعبر الرئيس التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيجه عن شعوره بالرضا من الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه النادي، وقال: "يمكن لبايرن ميونخ الشعور بالرضا بشكل كبير من نتائج السنة المالية 2017-2018".

وتابع: "بجانب النجاح الرياضي الذي حققه الفريق في الموسم الماضي من خلال التتويج بلقب البوندسليجا، والمشوار المشرف في دوري أبطال أوروبا، فهذه النتائج المالية تثبت أن بايرن ميونخ قضى عاما جيدا من الجانب الاقتصادي أيضا، أتوجه بالشكر لكل العاملين واللاعبين الذين أسهموا فى هذه النتائج الاقتصادية الرائعة". وتشير