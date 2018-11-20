انت الان تتابع القبض على مدرس تحرش بـ5 تلميذات في مدرسة بالبحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبد الصبور ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١١ م

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة، من إلقاء القبض على مدرس الرياضيات المتهم بالتحرش بـ5 تلميذات في مدرسة التحرير الابتدائية بدمنهور وجاري عرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات، حيث شهدت المدرسة، حادث مؤسف، عندما حرر 5 أولياء أمور المحضر رقم 9273 لسنة 2018 إداري القسم، مذكرة للدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، يتهمون فيها مدرس رياضيات بالتحرش بالبنات ووضع يده في أماكن عفتهم، مما يعد هتك عرض يعاقب عليه القانون، إذ سلطته كمدرس لفتيات في الفصل ليضع يده عليهم ويتحرش بهم في ظاهرة تجرد منها المدرس من مشاعر الرحمة بالأطفال.

بدأت الواقعة، عندما أخبرت إحدى التلميذات والدتها بأن «عادل ت. ن.»، مدرس الرياضيات بالمدرسة، يضع يده على مناطق «عيب»، وبتواصل السيدة مع أولياء الأمور تبين وجود تلك الشكوى بين التلاميذ، وعلى الفور تقدم كلًا من: «ص. ا. م»، والد التلميذة أسماء، و«م. خ. م»،