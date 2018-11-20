رغبة بوجبا وصراع الميركاتو الأبرز في الصحف العالمية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تصدرت رغبة بول بوجبا في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد والانتقال إلى يوفنتوس إلى جانب صراع أندية إيطاليا المرتقب في الميركاتو اهتمامات الصحف العالمية اليوم

تنوعت عناوين الصحف الإنجليزية اليوم، بين الاهتمام بالمنتخب بعد صعوده لنصف نهائي الدوري الأوروبي، ورحيل بوجبا عن صفوف مانشستر يونايتد، وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية في عنوانها الرئيسي اليوم "بوجبا يقول نعم ليوفنتوس"، وأكدت أن اللاعب أعلن عن رغبته في العودة إلى تورينو مرة أخرى، ومن الممكن أن يرحل عن صفوف اليونايتد في الشتاء القادم، بينما اهتمت صحيفة "تليجراف" بإمكانية رحيل جوردون تيلور رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، وذلك بعد طلب ما يقارب من 300 لاعب، مغادرته.

ومن جهة أخرى فإن صحيفة "ديلي إكسبريس" اهتمت بالمنتخب الإنجليزي، وأكدت أن إنجلترا بإمكانها الآن الفوز بدوري الأمم الأوروبية، بعد خروج فرنسا وإسبانيا من المنافسة. الصحف الإسبانية سلطت الصحف الإسبانية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على تعاقد ريال مدريد الضخم حول الملعب الجديد، ونصائح لويس سواريز



سلطت الصحف الإسبانية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على تعاقد ريال مدريد الضخم حول الملعب الجديد، ونصائح لويس سواريز مهاجم ومن جهة أخرى فإن صحيفة "ديلي إكسبريس" اهتمت بالمنتخب الإنجليزي، وأكدت أن إنجلترا بإمكانها الآن الفوز بدوري الأمم الأوروبية، بعد خروج فرنسا وإسبانيا من المنافسة.الصحف الإسبانيةسلطت الصحف الإسبانية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على تعاقد ريال مدريد الضخم حول الملعب الجديد، ونصائح لويس سواريز مهاجم برشلونة لزميله في الفريق عثمان ديمبلي. وعنونت صحيفة "ماركا": "تعاقد ضخم لريال مدريد من أجل الملعب الجديد"، وأضافت: "ريال مدريد تعاقد مع "Legends" الشركة الرياضية الرائدة في العالم، ووقع النادي اتفاقية استشارية بحثا عن أفضل الطرق للتفاوض لجعل البرنابيو مُربحا". وتابعت: "من المتوقع أن يكون الدخل 150 مليون يورو إضافي على الـ173 مليون يورو في العام الماضي". وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "رابيو يريد برشلونة"، وأضافت: "اللاعب الفرنسي بالفعل أخبر برشلونة بأنه يريد اللعب في كامب نو". وتابعت: "لا يوجد حتى الآن أي اتفاق، لكنه سيأتي مجانا في 1 يوليو"، وسلطت الصحيفة الضوء، على تصريحات لويس سواريز، مهاجم البارسا الذي وجه النصيحة لزميله عثمان ديمبيلي، وطالبه بأنه يكون أكثر مسؤولية، ويستفيد من اللاعبين الكبار في الفريق. وعلى غلاف صحيفة "سبورت" كان العنوان الرئيسي: "لمسة"، وقالت الصحيفة: "سواريز يحذر ديمبلي: يجب أن يكون أكثر مسؤولية".



وتابعت: "الأوروجواياني يرى أن الوضع قابل للتغير، حيث صرح: عثمان شاب ويجب أن يقتدي باللاعبين الكبار من حوله". واستكملت: "تم عزل الفرنسي في برشلونة من أقرب أفراد عائلته، وهو مرتبط فقط بعدد قليل من الناس". وأبرزت الصحيفة، اهتمام ريال مدريد بالهولندي فرينكي دي يونج لاعب أياكس. الصحف الإيطالية

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، على الصراع المرتقب بين إنتر ميلان ويوفنتوس، فيما يخص الصفقات. الصحف الإيطاليةركزت الصحف الإيطالية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، على الصراع المرتقب بين إنتر ميلان ويوفنتوس، فيما يخص الصفقات. وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "العد التنازلي لإبراهيموفيتش.. زلاتان يوافق على دعوة ليوناردو من أجل ترك جالاكسي والعودة إلى ميلان في يناير". وأضافت "تياجو موتا يتحدث عن الجميع: بيب الأفضل، مورينيو يريد فقط الفوز، وأنشيلوتي فريد من نوعه". وتابعت: "بونافينتورا سيجري عملية جراحية.. لقد انتهى موسمه مع ميلان بالفعل". وأردفت "صخب كبير من أجل لاسانيا وجريفو برفقة مانشيني اليوم"، واختتمت "ماروتا وتشانج يرغبان في ضم سينسي.. هناك اتفاق كامل، واشتباك مع أنييلي رئيس يوفنتوس من أجل أندرسن". أمام صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فعنونت: "مانشيني بالفعل في المستقبل.. الآن الصغار ثم بالوتيلي". وأضافت: "دي لورينتيس يقول: مع هذه الإيرادات كنت سأفوز بالدوري الإيطالي 10 مرات على التوالي. نحن ناد مثالي، مع عدم وجود ديون علينا ونموذج يتم اتباعه.. سنقوم بشراء لاعبين في سوق الانتقالات". وتابعت "إنتر يتحرك من أجل رابيو.. إنه الصراع الأول بين ماروتا وأنييلي"، وواصلت "دوري الأمم: ألمانيا تفقد الوعي.. وأبطال العالم (فرنسا) يودعون". واختتمت "ميلان.. يا لها من ضربة: 6 أشهر بدون بونافينتورا"، وعنونت صحيفة "توتو سبورت": "صدمة ميلان: بونافينتورا يغيب لفترة طويلة قد تصل إلى 8 أشهر". وأضافت "أسماء كبيرة أمام إنتر ميلان، من رابيو إلى راكيتيتش"، واختتمت: "رايولا يدرس الأمور.. فرصة رائعة لمويس كين، الذي سيشارك مع منتخب إيطاليا اليوم، مينو أيضًا سيناقش مستقبل يوفنتوس المتعلق ببوجبا ودي ليخت".

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