انت الان تتابع ساوثجيت يعد بتغييرات جديدة في منتخب إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٣ م

أكد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت أن فريقه سيواصل التطور بعد التأهل إلى الأدوار النهائية في دوري الأمم الأوروبية، محذرًا نجوم الأسود الثلاثة من أنه لا يوجد لاعب مركزه مؤمَّن في المنتخب، وذلك بعدما ضم الثلاثي جو جوميز وبين شيلويل وروز باركلي مؤخرًا على الرغم من عدم وجودهم في قائمة إنجلترا التي حصدت المركز الرابع في مونديال روسيا الأخير، الأمر الذي يشير إلى رغبته في مواصلة ضخ دماء جديدة في المنتخب وخلق روح تنافسية لمواصلة تحقيق النجاحات، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وقال ساوثجيت في هذا الشأن: "عندما يفوز أي فريق بلقب الدوري، نجد أنه يدعم صفوفه بلاعبين جدد لمحاولة الحفاظ على اللقب". وأضاف ساوثجيت: "من الأمور المهمة التي ينبغي علينا القيام بها أن نتعامل بحكمة مع كل اللاعبين، ومتابعة تطورهم والمكان الذي يمكن أن يوجدوا به، نحن نتابع الجميع". وواصل ساوثجيت: "عندما