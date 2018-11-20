هزمت معاجم العرب.. «فسفوسة» وزير التعليم تشعل الجدل

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - جدل يطارد وزير التربية والتعليم بسبب مصطلحاته ومعاجم اللغة ترد.. "عايزين نحوش عشان نصلح التعليم".. هاجم الدروس الخصوصية وعالجها بـ"وقف خيري"

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه رسالة للمصريين من خلال كلمته بمؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدامة، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بأنه سيتم تأسيس وقف خيرى لتكملة مسيرة إصلاح وتغيير منظومة التعليم، موضحا أن هناك اجتماعا كبيرا لمناقشة هذا الأمر: قائلا: "عايزين نحوش عشان نصلح التعليم". وأضاف شوقي أن الوزارة حاليا تعمل على بناء مناهج الصفوف الثانى والثالث الابتدائى، كما أن هناك تغييرا فى المرحلة الثانوية ولكن هناك مقاومة من البعض، قائلا "التغيير يؤثر على صناعة كبيرة بالمليارات".

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في سياق كلمته أن هناك امتحانات وهمية للثانوية العامة تباع على صفحات شاومينج بـ 5000 جنيه، موضحا "أنا دخلت واشتريته حتى أعرف ماذا يفعلون"، قائلا: "مش عايزين نحاسب الحكومة على الفسفوسة وندفع 500 جنيه فى الدرس الخصوصى"، مشيرا إلى أنه للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في سياق كلمته أن هناك امتحانات وهمية للثانوية العامة تباع على صفحات شاومينج بـ 5000 جنيه، موضحا "أنا دخلت واشتريته حتى أعرف ماذا يفعلون"، قائلا: "مش عايزين نحاسب الحكومة على الفسفوسة وندفع 500 جنيه فى الدرس الخصوصى"، مشيرا إلى أنه للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية يجب توفير البديل للطالب أولا.

وكان لفظ الوزير ووصفه بذكر كلمة "فسفوسة" قد أثار جدلا لدى البعض، فماذا كان يقصد بهذا الوصف؟ هل كان مقصد الوزير بأن الفسفوسة هي الشيء الضعيف، أم كان يقصد شيئا آخر؟

"التحرير" .. بحثت في قاموس اللغة عن مصطلح الوزير "الفسفوسة".. وجاء في مجمع اللغة الافتراضي.. معنى كلمة "فسفوسة" ، وهي: فلان #فسفوس و#يفسفس وما يتركه #الفسفسة ، وهي نقل الكلام والنميمة بطريقة خفية، شبه بخفاء ما يفعل وقبحه بدلالة الثنائي فس وفسا.

وجاء وصف آخر من مجمع اللغة الافتراضي.. الفسفوس الشيء القليل الذي لا أهمية له، وهو أيضا الحقير الضعيف.. نقول فلان مفسفس، نحيل حيل. فسفوس الحب أرداه، وللإنسان كذلك.

وجاء تعريف ومعنى "فسفس" في قاموس المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصر. قاموس عربي، َسْفَسَ فلانُ: اشتدَّ حُمْقُه .

[ف س ف س]. (فعل: رباعي لازم). فَسْفَسَ، يُفَسْفِسُ، فَسْفِسْ، مصدر فَسْفَسَةٌ. فَسْفَسَ الرَّجُلُ: اِشْتَدَّ حُمْقُهُ.

ووصف المعجم الغني معنى آخر لـ"فسفوسة".. المعجم: الغني فسس.. و"الفَسِيس: الرجل الضعيف العَقْل، وفسْفَسَ الرجل إِذا حَمُق حَماقةً مُحكَمَة.

الفرّاء وأَبو عمرو: الفَسْفاس الأَحمق، والنهاية أَبو عمرو: الفُسُس الضَّعْفى في أَبدانهم. وفَسَّى: بَلدٌ (*قوله «وفسى بلد»، قال شارح القاموس بالتشديد هكذا نقله صاحب اللسان، وهو مشهور بالتخفيف وإِنما شدّده الشاعر ضرورة، فمحل ذكره المعتل وإنما ذكرته هنا لأجل التنبيه عليه)، قال: من أَهل فَسَّى وَدَارا بَجِرْدِ النَّسب إِليه في الرجل فَسَوِيّ ، وفي الثوب فَساسَاوِيّ (* قوله « وفي الثوب فساساوي.

وذكر المعجم المعاصر في اللغة العربية "الفسفوسة"..

فَسافِسُ.. (الحيوان) حشرة مُضرّة خبيثة الرّائحة، وهي التي تسمّى بالبقّة.

ووصف المعجم الرائد الفَسْفَاسُ: بالشَّديدُ الحمق، والفَسْفَاسُ السَّيفُ الكليلُ.

والفَسْفَاسُ نَبْتٌ أَخْضَرُ خَبِيثُ الرّيح، له زَهْرَةٌ بيضاءُ، يَنبُتْ في مسايل الماءِ.

وجاء وصف المعجم الوسيط "الفَسِيس: الرجل الضعيف العَقْل، منها فِسْفَسَ الرجل إِذا حَمُق حَماقةً مُحكَمَة، الفرّاء وأَبو عمرو: الفَسْفاس الأَحمق.

النهاية أَبو عمرو: الفُسُس الضَّعْفى في أَبدانهم.

وفَسَّى : بَلدٌ (* قوله «وفسى بلد»، قال شارح القاموس بالتشديد هكذا نقله صاحب اللسان، وهو مشهور بالتخفيف وإِنما شدّده الشاعر ضرورة، فمحل ذكره المعتل وإنما ذكرته هنا لأجل التنبيه عليه)، قال: من أَهل فَسَّى وَدَارا بَجِرْدِ النَّسب إِليه في الرجل فَسَوِيّ.

وهنا يتبادر التساؤل ماذا كان يقصد الوزير طارق شوقي بكلمة "فسفوسة"؟