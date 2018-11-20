انت الان تتابع تيتي يشجع خطوة ارتداء نيمار شارة قيادة البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٢ م

أشار مدرب المنتخب البرازيلي تيتي إلى تألق نجم الفريق نيمار في دوره كقائد للراقصي السامبا، وعمد تيتي على تدوير شارة قيادة المنتخب البرازيلي في مونديال روسيا الأخير والذي ودعه من دور ربع النهائي بالخسارة أمام بلجيكا بنتيجة 2-1، وذلك وسط الانتقادات العنيفة التي وجهت لنيمار بسبب اتهامه بالتمثيل، ومع ذلك يرى تيتي أن اللاعب الأغلى في العالم يتطور كثيرًا كقائد للفريق، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو" قبل مواجهة الكاميرون الودية اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الأجندة الدولية.

وقال تيتي في هذا الشأن: "ارتداء شارة القيادة ليست مكافأة، فهي مسؤولية كبيرة، وأنا أرغب في أن يتمتع نيمار بقدرة أكبر في التعامل مع الضغوطات والتطور، وأنا سعيد بما وصل إليه في المرحلة الحالية من نضج". وأضاف تيتي: "يملك نيمار شخصية مميزة في غرف خلع الملابس، وهو القائد على أرض الملعب، وفي آخر مؤتمر صحفي