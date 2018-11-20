الان تتابع مصرع القيادي الحوثي صالح الضياني وعدد من مرافقيه في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

ذكرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الثلاثاء، أن القيادي الحوثي صالح الضياني، لقي مصرعه وعدد من مرافقيه في مدينة الحديدة.

وأفادت بأن القيادي الحوثي عينته الميليشيات الانقلابية مديرًا لأمن محافظة ريمة، وقتل في غارة جوية لمقاتلات التحالف في الحديدة.