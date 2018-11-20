شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" تطلق حملة تشجير بعنوان "من أجل بلدنا" بسفاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حزب المصريين الأحرار فى مدينة سفاجا حملة "تشجير وتجميل" للشوارع والميادين تحت عنوان "من أجل بلدنا".

وحسب بيان صادر عن الحزب فإن ذلك فى إطار الدور المجتمعى للحزب وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب،وبدأت أول مراحل حملة التشجير بحضور اللواء محمد شعير رئيس مدينة سفاجا، وعلاء بديوى أمين محافظة البحر الأحمر، وقام أبو الحسن الجالس، أمين الحزب بسفاجا وأعضاء المصريين الأحرار بزراعة 200 شجرة كمرحلة أولى من منطقة الكيلو 5 وصولا لميناء سفاجا.

وقال علاء بديوى، أمين الحزب بالبحر الأحمر،فى بيان اليوم، إن المبادرة تهدف تجميل شوارع المدينة مواكبة لخطوات محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله للارتقاء دوما بالمظهر الجمالى.

وأكد بديوى، على أن امانة سفاجا ستواصل الحملة بعدد من المناطق بزراعة شتل الأشجار والزهور لتغطية المدنية وخاصة الأماكن الحيوية، وأعرب أبو الحسن الجالس، باسم الأمانة عن شكره لتعاون وحضور رئيس مجلس المدينة بهدف خدمة المواطنين فى كافة المجالات، ودور مجلس المدينة قيادة وعاملين فى أعمال التجميل والتشجير.