شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. بهاء أبو شقة يصدر قرارا بتعيين 6 أعضاء بالهيئة العليا للوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد، أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد قرر تعيين 6 أعضاء بالهيئة العليا خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المنعقد بالمقر الرئيسى بالدقى. وكشف الهضيبى، فى تصريحات لــ"الخليج 365"، أن الأعضاء هم يسرا أحمد فؤاد أباظة ومصطفى الفقى ومحمد مصطفى سليم وخالد محمد قنديل وأحمد محمد رائف وتامر يونس الشوربجى. وتنص لائحة حزب الوفد أن رئيس الحزب من حقه تعيين 10 أعضاء فى الهيئة العليا إلى جانب الأعضاء المنتخبين.

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