وزير أميركي سابق: التقييم المقدم لترامب حول علاقة بن سلمان بقتل خاشقجي موثوق للغاية

أكد وزير الدفاع الأميركي الأسبق ​ليون بانيتا​ ان "التقييم المقدم للرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ حول علاقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ موثوق للغاية".

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