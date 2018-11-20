ندّد المتحدث الصحافي بإسم الرئاسة الروسية "​الكرملين​"، ​ديمتري بيسكوف​، بـ"التدخل في انتخابات رئيس جديد لمنظمة "الإنتربول"، بعد معارضة وخصوصًا من أعضاء في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ لتولّي جنرال روسي رئاسة منظمة الشرطة الدولية. وركّز على أنّ "هذا تدخّلًا في العملية الانتخابية، في الانتخابات المتعلقة بمنظمة دولية".

شكرا لقرائتكم خبر عن بيسكوف: روسيا تندد بالتدخل في انتخابات رئيس "الإنتربول" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .