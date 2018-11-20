رئيس الوزراء العراقي: مهتمون بتطوير علاقاتنا مع روسيا

أعلن رئيس الوزراء ​العراق​ي، ​عادل عبد المهدي​ عن "اهتمام العراق بتعزيز علاقاتها مع ​روسيا​"، موضحا أن "سياستنا الخارجية تتمثل بأن نكون على علاقات جيدة مع جميع الدول وحريصون على تنفيذها"، مشيراً إلى أن "العراق بدأ يستعيد عافيته وأن دوره سيكون أكبر ومحوريا في المنطقة".

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