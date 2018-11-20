الحوثي: متمسكون بحقنا في الدفاع عن أنفسنا وبلدنا في التصدي للعدوان

أكّد زعيم حركة "​أنصار الله​" ​عبد الملك الحوثي​، "أنّنا متمسّكون بحقّنا في الدفاع عن أنفسنا وبلدنا في التصدّي للعدوان"، مشدّدًا على "تمسّك شعبنا بقضية أمته الكبرى وإدانته لكلّ أشكال التطبيع".

ولفت إلى "أنّنا نجدّد وقوفنا إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني".