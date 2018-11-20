مسؤول بريطاني: نبحث مع الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد السعودية

لفت متحدث باسم ​وزارة الخارجية البريطانية​ لشبكة "CNBC" إلى أن "​بريطانيا​ تبحث مع ​الاتحاد الأوروبي​ إمكانية فرض عقوبات على ​السعودية​ إذا ثبت تورطها بقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​، لكنهم سينتظرون النتيجة النهائية للتحقيق التركي قبل اتخاذ أي قرار"، مشيراً إلى أن "بريطانيا كانت واضحة ونحن بحاجة لأن نرى مساءلة عن القتل الرهيب لخاشقجي". وأكد "اننا سننتظر بالطبع النتيجة النهائية للتحقيق التركي قبل اتخاذ أي قرار".

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