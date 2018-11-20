علوش: الحلول المطروحة من قبل اللقاء التشاوري وباسيل لا ترقى لمستوى الحل

اشار عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" ​مصطفى علوش​ الى ان المبادرة المطروحة من قبل وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ فيما خص تمثيل اللقاء التشاوري في الحكومة يضعف رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، رغم ان غاية باسيل ليست اضعاف الحريري. واكد ان الحريري منفتح على كل الحلول للخروج بالصيغة الحكومية.

واعتبر علوش في حديث تلفزيوني، ان الحل المعقول هو ان لا يكون الوزير من نواب اللقاء التشاوري، والحل المقبول ان يكون الوزير السني من حصة ​الرئيس ميشال عون​ قريب من الرئيس عون ومن ​حزب الله​، عدا عن ذلك الامور ستكون صعبة، والحريري لم يعلق حتى الساعة على اي كلام حول الموضوع. واعتبر ان الحلول المطروحة من قبل اللقاء التشاوري وباسيل لا ترقى لمستوى الحل.