النشرة: مخابرات الجيش توقف اخوين سوريين لدخولهما البلاد خلسة

افاد مراسل ​النشرة​ في حاصبيا عن توقيف دورية من ​مخابرات الجيش​ في بلدة دير ميماس قضاء مرجعيون، أخوين سوريين، على خلفية دخولهما البلاد خلسة، وتم تسليمهما الى ​الشرطة العسكرية​ في ثكنة مرجعيون للتحقيق واجراء المقتضى القانوني.

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