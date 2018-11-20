وهاب: نرفض إستهداف السعودية تحت ذرائع كثيرة بدون خلفيات

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب إلى أنه "كما رفضنا إحتلال العراق وتدمير ليبيا واليمن وسوريا ومحاولة تخريب مصر نرفض اليوم إستهداف السعودية تحت ذرائع كثيرة بدون خلفيات إنه موقفي المبدئي من إستهداف أية دولة عربية".
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر وهاب أن "الغبي فقط هو من يقتنع بأن الدجال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهمه حياة الصحفي السعودي جمال خاشقجي أو التاجر الرئيس الاميركي دونالد ترامب تهمه الحريات ومصير صحافي، فالأول عذب الآلاف وما يزال والثاني قتل في دير الزور الأسبوع الماضي العشرات وهدفهما فقط المال والإبتزاز".
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