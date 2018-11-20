الشيخ جبري: لتكن ذكرى المولد النبوي مناسبة للوحدة والتآلف

هنأ الأمين العام لـ"​حركة الأمة​" الشيخ ​عبد الله جبري​، في بيان، الأمة العربية والإسلامية بذكرى ​المولد النبوي​ الشريف، آملاً أن "يحل العيد في العام المقبل والأمة ترفل بكل أسباب الوحدة والقوة والمنعة من أجل تحرير المسجد الذي "باركنا حوله"، من رجس الاحتلال الصهيوني البغيض، وأن تكون هذه الذكرى مناسبة للوحدة والتآلف".

كما جال وفد من لجنة العلاقات العامة في حركة الأمة على عدد من الفاعليات والأحزاب السياسية و​الفصائل الفلسطينية​، مهنئاً بذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية.