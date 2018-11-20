حمادة: لإصلاح الجامعة اللبنانية لا لتقسيمها

علّق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال ​مروان حمادة​ على ما ورد في البيان الختامي الصادر عن ​مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك​، في الجزء المتعلق منه ب​الجامعة اللبنانية​، وعبّر عن شكره وتقديره لوضعهم الإصبع على الجرح لجهة ضرورة وقف انتهاك إستقلالية الجامعة، ونبه إلى أن تقسيم الجامعة سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى يرفضها مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك قبل غيره.

ودعا حمادة باسم ​وزارة التربية والتعليم العالي​، إلى التصدي لكل التدخلات الخارجية الفئوية والساعية إلى تحقيق مكتسبات ووظائف على حساب المستوى الأكاديمي للجامعة، كما تدعو إلى محاسبة الأساتذة والمديرين المقصرين في أداء واجباتهم، وإلى العمل على تحسين جودة هذا الأداء.