"التعليم": امتحان اللغة العربية لـ"ثانية ثانوي" ورقة واحدة 3 ساعات- صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي العام.

وجاء بالمنشور: استدراكًا لما جاء بمواصفة الورقة الامحتانية، لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018- 2019، من أن زمن الإجابة ساعتان ونصف لامتحان اللغة العربية، نفيدكم بأنه بناء على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، تقرر أن يكون امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي العام، في ورقة واحدة، بزمن ثلاث ساعات.

وأكدت الوزارة إرسال القرار أو النشرة المنظمة للقرار، للمديريات التعليمية حين صدورها.