"المترو" تتراجع عن غلق محطة مترو الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:
تراجعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن قرارها بغلق محطة مترو الأوبرا.
وحسب بيان للشركة، منذ قليل، قررت استمرار تشغيل محطة مترو الأوبرا وعدم غلقها نهائيا؛ تسهيلا على جمهور مهرجان القاهرة السينمائي المنعقد بدار الأوبرا المصرية بدءًا من اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس 29 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الشركة في بيانها، أن المحطة مفتوحة أمام الجمهور يوم الخميس 29 نوفمبر أيضًا.
كانت الشركة أعلنت اليوم إغلاق محطة الأوبرا، اليوم من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساءً، وكذلك الخميس 29 نوفمبر بنفس الموعد.
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