ماذا قال وزير الخارجية السعودي عن مكان جثة خاشقجي؟

كتبت- رنا أسامة:
قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجُبير، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن التحقيقات ما تزال مستمرة للتعرف على مكان جثة الصحفي جمال خاشقجي التي ما تزال مجهولة، منذ قُتِل في الثاني من أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.
جاء ذلك ردًا على سؤال مفاده أنه أكثر من 45 يومًا مرت منذ حادثة جمال خاشقجي، ولا تزال الجثة مجهولة الموقع، وسط تضارب الروايات والمعلومات حول ما تعرضت له فعليًا.. هل تملكون الحقيقة؟
وأجاب الجُبير، في الحوار المنشور الثلاثاء، بقوله إن "النيابة العامة أصدرت يوم الخميس إيجازًا بنتائج التحقيق بناءً...
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