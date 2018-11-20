الجيش العراقي يشن ضربات جوية على مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا

أعلنت وكالة "رويترز" أنّ "​الجيش العراقي​ يشنّ ضربات جوية على مواقع لتنظيم "داعش" في ​سوريا​". من جهته، أوضح الإعلام الأمني العراقي أنّ "طائرات عراقية استهدفت مستودعًا للأسلحة يعود لما تُسمّى "ولاية الفاروق" داخل ​الأراضي السورية​، ومستودع الأسلحة بداخله 10 مسلحين وصواريخ ومتفجّرات تابعة لـ"داعش"".

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