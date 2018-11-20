سفير إيران بفنزويلا: على الأميركيين مطالعة التاريخ جيدا قبل توجيه اتهامات لنا

أكّد سفير ​إيران​ في ​فنزويلا​ مصطفى اعلائي، أنّ "على المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، أن يطالعوا التاريخ جيّدًا قبل توجيه الاتهامات الواهية إلى ​طهران​".

ولفت مقال له نشرته صحيفة "اورينوكو"، ردًّا على اتهامات بومبيو ضدّ إيران، إلى أنّ "مجلة "نيوزويك" نقلت في 9 تشرين الثاني 2018، تصريحًا عن بومبيو في مقابلة مع "بي.بي.سي"، قال فيه: "إذا أرادت إيران إطعام شعبها، فعليها أن تطيع ​الولايات المتحدة الأميركية​". هذه العبارة الساذجة والواهية يمكن بحثها من عدة جهات. الأولى هي أنّه يبدو أنّ بومبيو يصرف وقته في تهديد الآخرين أكثر ممّا يطالع التاريخ، لذلك من الأفضل له ان يطالع التاريخ أكثر".

وركّز اعلائي على أنّ "بومبيو اتّهم إيران بزعزعة الإستقرار وتهديدها للسلام والأمن الدوليين وتجاهلها الأعراف الدولية وانتهاك حقوق الإنسان وأنّها تعمل على تهديد أمن الشعب الأميركي وحلفاء أميركا، وبناء عليه فإنّ استراتيجية أميركا تتمثّل في ممارسة ضغوط مباشرة وشاملة تضمّ الحظر الاقتصادي والردع والخيار العسكري وتشويه سمعة إيران".