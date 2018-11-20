حرب: ذكرى اغتيال بيار الجميل ستبقى محطة ألم في تاريخ لبنان

اشار النائب والوزير السابق ​بطرس حرب​ الى انه "مهما استغلّوك وتاجروا بك، ستبقى يا علم بلادي مصدر فخرنا واعتزازنا ورمز استقلالنا ووحدتنا الوطنية. فليس بالصراع على النفوذ والحصص نحمي الوطن بل بالتضحية والتجرد. فإخفق يا علم ​لبنان​، لأن عيدك محفور في قلوب اللبنانيين ولن تلطّخه أياديهم القذرة، كل عيد علم وانتم بخير".

ولفت حرب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "‏ذكرى اغتيال الوزير ​بيار الجميل​ ستبقى محطة ألم في ​تاريخ لبنان​، كما ستبقى مع ذكرى من هرقت دماؤهم من أجل السيادة والاستقلال، مبعث أمل بأن اغتيال بيار ورفاقه لم ولن يحقق أهدافه، لأننا كلّنا بيار، وكلنا مستعدون للاستشهاد لكي يبقى لبنان وطن الاحرار".