تيمور جنبلاط التقى سامي الجميل في كليمنصو وعرضا للمستجدات السياسية الراهنة

إلتقى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، في كليمنصو، رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، يرافقه القياديان في الحزب ​ميشال خوري​ وفؤاد ابو ناضر، بحضور عضوي اللقاء الديمقراطي النائبين ​أكرم شهيب​ و​وائل أبو فاعور​. وتمّ عرض للمستجدات السياسية الراهنة.

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