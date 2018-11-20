ذبيان: نسأل بمناسبة المولد النبوي أن يسير أهل السياسة على درب العدالة والرحمة

هنأ رئيس تيار صرخة وطن ​جهاد ذبيان​ ال​لبنان​يين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول ​عيد المولد النبوي​ الشريف، ودعا الى إستلهام قيم ومعاني هذه المناسبة المباركة من أجل ترسيخ قيم ​الإسلام​ ورسالته السمحاء، مشدّدا على ضرورة أن يسير أهل ال​سياسة​ في لبنان على درب العدالة والرحمة رأفة بالمواطنين، فيعملون على تشكيل ​حكومة​ وطنية جامعة فيكرسون مفهوم الوحدة الوطنية بعيداً عن منطق الإستئثار السياسي، ويكرسون مفهوم الشراكة الوطنية الحقيقية، وشدّد على ان لبنان وشعبه أحوج ما يكونوا الى تشكيل حكومة جامعة، تعمل من أجل مواجهة العواصف الاقتصادية والسياسية التي تتهدد لبنان.

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