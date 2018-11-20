لفت نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​غسان حاصباني​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أتقدّم من اللبنانيين عمومًا والمسلمين خصوصًا بأطيب التمنيات ب​عيد المولد النبوي​ الشريف، أعاده الله بالصحة على المواطنين كافّة وعلى الوطن الموجوع، فتبصر الحكومة النور سريعًا وتنكبّ على علاجه".

شكرا لقرائتكم خبر عن حاصباني بعيد المولد النبوي: لتبصر الحكومة النور سريعا وتنكب على علاج الوطن الموجوع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .