وزيرة الصحة: 10 ملايين مواطن أجروا فحوصات "فيروس سي" حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن حوالى 10 ملايين مواطن أجروا المسح "الفيروسي سي" حتى الآن، وما زال هناك 10 أيام متبقية على انتهاء المرحلة الأولى من حملة "100 مليون صحة"، موضحة أنه رقم غير مسبوق على مستوى العالم.

وقالت زايد، إن النسبة الإيجابية لمرضى الفيروس الكبدي تبلغ حوالي 4.5% من إجمالي الذين جرى فحصهم، و75% مصابين بأمراض السمنة والسكر والضغط، وهي نسبة كبيرة ترتفع فى المحافظات الساحلية وتقل في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان للفيوم، رافقها خلالها اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتفقد مراكز فحص الفيروس "الكبدي سي" بالمركز الطبي الحضري بمركز سنورس، والوحدتيين الصحيتين بقريتي بيهمو والكعابي ومستشفى الفيوم العام.

وقالت إن عدد الذين جرى فحصهم في محافظة الفيوم، زاد عن المليون مواطن وأن الحملات مستمرة للوصول إلى المواطنين فى محل إقامتهم لتحقيق العدد المستهدف في محافظة الفيوم، وهو مليون و800 ألف مواطن.

وأكدت الوزيرة، أن جميع المرضى سيجري علاجهم على نفقة الدولة ولا داع للذهاب لمركز العلاج الخاصة، خصوصا وأن الدولة وفرت أحدث وأغلى الأجهزة على مستوى العالم، إضافة إلى توفير العلاج الفعال الذي يقضي تماما على المرض خلال 3 أشهر حيث يتم الحصول على الجرعة مرة كل شهر.