قاطع المحافظ أثناء حديثه.. مجازاة مدرس بالمنوفية بخصم شهر من راتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم:

أصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، قرارا بخصم شهر من راتب كبير معلمي اللغة العربية بمدرسة المساعي الثانوية العسكرية بشبين الكوم بعد انتهاء التحقيقات معه في إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

وكان محافظ المنوفية تفقد مدرسة المساعي الثانوية العسكرية بمدينة شبين الكوم للوقوف على الحالة التعليمية، وأثناء حديثه مع المدرسين عن سوء حالة المدرسة وعدم الاهتمام بالمظهر اللائق للمدرس قاطعة أحد المدرسين وحاول الرد عليه فقرر المحافظ إحالته للشؤون القانونية للتحقيق معه.

فيما أعدت إدارة التحقيقات بديوان المحافظة مذكرة بشأن التحقيق، وفيها جرى تحديد مسؤولية أحمد إسماعيل صبري "مدرس بمدرسة المساعي الثانوية العسكرية بشبين الكوم" بالواقعة، ووافق المحافظ على القرار 734 لسنة 2018، بمجازاة المدرس بخصم شهر من راتبه، وذلك لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك بأنه تحدث بصوت عالي وبطريقة غير لائقة وبأسلوب لا يتفق مع الاحترام الواجب.